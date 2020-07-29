«ПетербургГаз» отсудил право на свое имя у компаний-двойников

Как рассказали «Фонтанке» в «ПетербургГазе», прежде чем подать иск в арбитраж, организация направила компаниям претензии еще в декабре 2019 года, однако в течение нескольких месяцев ни ООО «Петербургская газовая служба», ни ООО «Газтеплоцентраль» на них не отреагировали. Примечательно, что у обеих этих фирм одинаковые владельцы — предприниматели Михаил Рогов и Илья Смарцов. В результате в апреле 2020 года «ПетербургГаз» оказался вынужден подать иск в суд.

29 июля ООО «ПетербургГаз» в первой инстанции выиграло суд у компаний «Петербургская газовая служба» и «Газтеплоцентраль», которые пользовались фирменным именем газораспределительной организации и использовали похожее доменное имя. На данный момент компании уже исполнили все предписанные решением суда меры.

Сегодня организация получила решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, которое запрещает компаниям «Петербургская газовая служба» и ООО «Газтеплоцентраль» использовать наименование и доменное имя, схожее до степени смешения с теми, что принадлежат ГРО «ПетербургГаз».

Двойники мгновенно привели решение суда в исполнение, и теперь нельзя их ни в чем заподозрить, однако прежний домен «Газтеплоцентрали» — peterburggas.ru различался с доменом «ПетербургГаза» — peterburggaz.ru всего одной буквой.

«Мы увидели в этом нарушение наших прав и нарушение прав потребителей на достоверную информацию о том, кто к ним пришел и кому адресовать вопросы, если его не устроит качество выполненных работ. Были случаи, когда потребители обращались с претензиями и в процессе разбирательств выяснялось, что работы выполнял не «ПетербургГаз». К делу была также приложена листовка, найденная потребителем в почтовом ящике, где было указано «Петербургская газовая служба», а на обратной стороне — ООО "Газтеплоцентраль"», — сообщает истец.