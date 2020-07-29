Швеция расширила список «безопасных стран». Россия в него не попала
Власти Швеции сняли ограничения для путешествий в четыре европейские страны.
«Правительство объявило о прекращении запрета на поездки в Норвегию, Данию, Швейцарию и Чехию», — сообщает 29 июля Reuters.
Ранее власти королевства включили в список «безопасных стран» Германию, Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Испанию, Монако, Люксембург, Андорру и Венгрию. В остальные страны ЕС шведам запретили ездить до 12 августа. Кроме того, до конца августа было продлено ограничение на поездки вне Евросоюза.
С начала пандемии в Швеции выявили 79 782 случая COVID-19.