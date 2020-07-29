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29.07.2020 17:53
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Швеция расширила список «безопасных стран». Россия в него не попала

Власти Швеции сняли ограничения для путешествий в четыре европейские страны.

«Правительство объявило о прекращении запрета на поездки в Норвегию, Данию, Швейцарию и Чехию», — сообщает 29 июля Reuters.

Ранее власти королевства включили в список «безопасных стран» Германию, Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Испанию, Монако, Люксембург, Андорру и Венгрию. В остальные страны ЕС шведам запретили ездить до 12 августа. Кроме того, до конца августа было продлено ограничение на поездки вне Евросоюза.

С начала пандемии в Швеции выявили 79 782 случая COVID-19.

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Комментарии (3)

aleksejkorobov
нечего у нас делать! пусть мимо катятся.
MI-67
Швеция - на 1 млн. населения 7 868 заболевших, 564 умерших, 80 201 протестированных. Россия - на 1 млн. населения 5 680 заболевших, 94 умерших, 188 912 протестированных. Но, Россия, конечно очень опасна для Швеции! Уроды конченые!
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