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29.07.2020 17:58
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Нурмагомедов анонсировал поединок с Сен-Пьером в апреле

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на ближайшие бои. Как написал 31-летний спортсмен в инстаграме, в октябре, как и планировалось, у него состоится бой с Джастином Гейджи (США), а в апреле 2021 года — с легендарным Сен-Пьером (Канада).

Ранее стало известно, что бой Нурмагомедов — Гейджи пройдет 24 октября. При этом изначально их встреча была запланирована на 19 сентября, но была отменена из-за смерти отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

Свой последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Портье. Всего в активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения.

39-летний Сен-Пьер — легенда и бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Он одержал 26 побед (восемь — нокаутом) в 28 поединках.

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Комментарии (2)

pregatus
Боже мой, да всем плевать. Сколько можно про этого Нурмагомедова писать!
kagemusha
Мог ещё с Мики Рурком забится, крутыш горный))
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