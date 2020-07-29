Нурмагомедов анонсировал поединок с Сен-Пьером в апреле

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на ближайшие бои. Как написал 31-летний спортсмен в инстаграме, в октябре, как и планировалось, у него состоится бой с Джастином Гейджи (США), а в апреле 2021 года — с легендарным Сен-Пьером (Канада).

Ранее стало известно, что бой Нурмагомедов — Гейджи пройдет 24 октября. При этом изначально их встреча была запланирована на 19 сентября, но была отменена из-за смерти отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

Свой последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Портье. Всего в активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения.