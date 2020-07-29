Центр культуры и досуга в Славянке откроют в ноябре. Год назад здесь была свалка

Строительство культурно-досугового центра Green Park в Славянке завершено, а откроется он в ноябре. Об этом рассказали в ГК «ПСК» после визита в Пушкинский район губернатора Петербурга Александра Беглова. Для микрорайона, где уже проживает около 60 тыс. человек, он станет первым культурно-досуговым и торгово-развлекательным проектом.

Строительство культурно-досугового центра началось в 2019 году. До этого на «круге» на пересечении Изборской и Ростовской был пустырь и свалка грунта. Сейчас выполняется внутренняя отделка, завершается благоустройство территории. Green Park будет введён в эксплуатацию в течение двух месяцев, а официальное открытие запланировано на ноябрь 2020 г. Уже в этом году территория станет первым общественным пространством Славянки с зелёными зонами и ландшафтный дизайном.