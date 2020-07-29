FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
29.07.2020 17:17
0
Печать

Центр культуры и досуга в Славянке откроют в ноябре. Год назад здесь была свалка

Строительство культурно-досугового центра Green Park в Славянке завершено, а откроется он в ноябре. Об этом рассказали в ГК «ПСК» после визита в Пушкинский район губернатора Петербурга Александра Беглова. Для микрорайона, где уже проживает около 60 тыс. человек, он станет первым культурно-досуговым и торгово-развлекательным проектом.

Строительство культурно-досугового центра началось в 2019 году. До этого на «круге» на пересечении Изборской и Ростовской был пустырь и свалка грунта. Сейчас выполняется внутренняя отделка, завершается благоустройство территории. Green Park будет введён в эксплуатацию в течение двух месяцев, а официальное открытие запланировано на ноябрь 2020 г. Уже в этом году территория станет первым общественным пространством Славянки с зелёными зонами и ландшафтный дизайном.

«Люди должны иметь возможность пойти в спортзал, в бассейн, ребёнка в кружок отвести. Сегодня в Славянке проживает более 60 тысяч человек. Есть дефицит культурно-досуговых учреждений, а спортивных объектов нет совсем», — сказал губернатор. Глава Пушкинского района Владимир Омельницкий отметил, что под социальные и спортивные объекты будет отдано почти 40% комплекса. Помещения внутри займут не только магазины, но и центры развития и творчества. Под социальные и спортивные объекты будет отдано почти 40% комплекса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний