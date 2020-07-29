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29.07.2020 17:48
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ОЖД в ближайшее время запустит движение по участку у станции Купчинская, где накануне два электровоза столкнулись и сошли с рельсов

К 16 часам специалисты Октябрьской железной дороги завершили подъем последней секции электровоза на станции Купчинская. Осталась малость — восстановить контактную сеть и железнодорожные пути.

Фото: пресс-служба ОЖД
Фото: пресс-служба ОЖД

Как сообщает пресс-служба компании 29 июля, в 15:40 была поднята последняя секция второго электровоза. Также сотрудники уже очистили земляное полотно. В завершающей стадии находятся работы по восстановлению железнодорожного пути, стрелочных переводов и контактной сети.

пресс-служба ОЖД

«По их окончании пропуск грузовых поездов через станцию будет организован в полном объеме. Пассажирского движения на данном участке нет», — уточняют в ОЖД.

В восстановительных работах задействовано порядка 180 человек с привлечением специализированной техники, в числе которой краны восстановительных поездов.

Напомним, что 28 июля 2020 года на станции Купчинская произошел сход двух грузовых локомотивов и одного порожнего вагона. В результате происшествия травмы средней степени тяжести получил машинист локомотива, который был госпитализирован для прохождения обследования и лечения.

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