Экс-зенитовец Шатов думал недолго. Он уже в «Рубине»

Олег Шатов продолжит карьеру в казанском «Рубине», об этом сообщает клуб с берегов Волги.

Олег Шатов продолжит карьеру в казанском "Рубине". СПОРТ 29 июля 2020 Олег Шатов покинул ФК "Зенит" Читать подробнее "Полузащитник Олег Шатов, которому сегодня исполнилось 30 лет, в статусе свободного агента перешел в "Рубин". Контракт действует два года с возможностью продления еще на год", - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

«Полузащитник Олег Шатов, которому сегодня исполнилось 30 лет, в статусе свободного агента перешел в «Рубин». Контракт действует два года с возможностью продления еще на год», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».



Экс -полузащитник футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов покинул команду 29 июля, официальный сайт сине-бело-голубых сообщил о том, у игрока закончился контракт.



Олег Шатов в 2013-м присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых Шатов провел 202 матча, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

