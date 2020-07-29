«Аэрофлот» откажет в обслуживании иностранцам без отрицательного теста на коронавирус. Россиян попросят сдать анализ по возвращении

Авиакомпания «Аэрофлот» будет требовать у граждан зарубежных стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение (с 1 августа — Турция, Великобритания и Танзания), справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика 29 июля.



При этом дата тестирования должна быть не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. «В случае невозможности предоставления справки пассажирам будет отказано в перевозке», — говорится в сообщении. В полете пассажирам также необходимо будет заполнить специальную анкету.