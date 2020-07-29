«Аэрофлот» откажет в обслуживании иностранцам без отрицательного теста на коронавирус. Россиян попросят сдать анализ по возвращении
Авиакомпания «Аэрофлот» будет требовать у граждан зарубежных стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение (с 1 августа — Турция, Великобритания и Танзания), справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика 29 июля.
При этом дата тестирования должна быть не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. «В случае невозможности предоставления справки пассажирам будет отказано в перевозке», — говорится в сообщении. В полете пассажирам также необходимо будет заполнить специальную анкету.
Ранее ТАСС со ссылкой на копию телеграммы Росавиации сообщал, что авиакомпании РФ имеют право отказать в допуске на рейс иностранцу без документа, подтверждающего отсутствие у него коронавируса. Но итоговое решение будет принимать авиакомпания.
Российским гражданам, которые будут возвращаться домой рейсами «Аэрофлота», необходимо до вылета заполнить специальную форму на Едином портале государственных услуг, а в течение трех суток с момента прибытия в РФ загрузить в нее результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР. В Москве экспресс-тестирование методом ПЦР можно пройти в аэропортах Шереметьево и Внуково.