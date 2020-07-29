«Коммерсантъ»: Сафронов и его адвокаты узнают суть обвинений после окончания расследования

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов узнает суть инкриминируемых ему деяний только после окончания расследования, что на практике означает примерно год-полтора. Об этом 29 июля сообщает «Коммерсант».

По информации издания, ходатайство с просьбой разъяснить целый ряд вопросов, связанных с обвинением, было подано стороной защиты ещё две недели назад. Их после первого допроса сформулировал сам журналист. Среди них: при каких обстоятельствах он был привлечён к сотрудничеству чешской разведкой, к выполнению каких именно заданий приступил после этого и от кого именно получил задание.

Отдельно стояли вопросы о том, какие сведения, в какой форме, когда, где и при каких обстоятельствах Сафронов собрал и передал заказчику. Особенно интересовали мотивы, которые, по мнению следователей, побудили его сделать всё перечисленное. Как пишет «Ъ», расследующий уголовное дело следователь по особо важным делам СУ ФСБ подполковник юстиции Александр Чабан посчитал, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, и отказал в удовлетворении их ходатайства. Чабан отказался сообщить остальные детали, пояснив, что эта информация содержится в материалах уголовного дела, а ознакомиться с ней будет возможно только после окончания расследования в рамках 217-й статьи УПК. По его словам, уже сказанного в обвинении вполне «достаточно для восприятия». Адвокат Иван Павлов, комментируя ситуацию, заявил, что в условиях такой закрытости следствия и полного отсутствия информации защищать обвиняемого практически невозможно.