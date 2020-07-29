Замглавы МО «Гавань» грозит до 10 суток ареста за организацию акции на Малой Садовой

В отношении заместителя председателя муниципального образования «Гавань» Сергея Кузина составляют протокол за организацию акции по сбору подписей в поддержку иска об отмене итогов плебисцита по Конституции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 29 июля.



Кузин пояснил, что сотрудники полиции составляют протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Ему грозит наказание в виде штрафа от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, обязательные работы на срок до пятидесяти часов или административный арест на срок до десяти суток.