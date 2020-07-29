FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
29.07.2020 17:13
1
Печать

Замглавы МО «Гавань» грозит до 10 суток ареста за организацию акции на Малой Садовой

В отношении заместителя председателя муниципального образования «Гавань» Сергея Кузина составляют протокол за организацию акции по сбору подписей в поддержку иска об отмене итогов плебисцита по Конституции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 29 июля.

Кузин пояснил, что сотрудники полиции составляют протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия. Ему грозит наказание в виде штрафа от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, обязательные работы на срок до пятидесяти часов или административный арест на срок до десяти суток.

«Остаюсь в отделе на ночь, до суда. Видимо, планируют дать сутки», — написал он.

Кузин также является координатором движения «Открытой России» и общественной кампании «НЕТ», которая выступает против принятых поправок в Конституцию. 15 июля на Малой Садовой улице в Петербурге собрали более 3 тысяч подписей в поддержку коллективного иска об оспаривании итогов плебисцита. Мероприятие прошло без задержаний, желающие поддержать иск выстроились в очередь вдоль Невского проспекта до Литейного.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Печенеги и половцы
Очереди ещё наблюдались, не один день, на Восстания 2 в H&M. Надеемся нам это зачтется как добровольным помощникам полиции, хоть грамотку дадут, за информирование
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний