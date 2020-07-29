Житель Ярославля под камерами катал на капоте пристава. Потому что не хотел платить дочерям
Десятки горожан стали свидетелями того, как в центре Ярославля легковой автомобиль на скорости прокатил на капоте «пассажира», мужчину. Это был судебный пристав.
Как сообщает 29 июля пресс-служба областного УФССП, местный житель по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание трёх своих дочерей, но не делал этого. Долг превысил 400 тысяч рублей. Судебный пристав решил в качестве меры принудительного взыскания наложить арест на машину должника.
Но это оказалось не так-то просто. Как пишет 76.Ru, выяснив, где находится автомобиль, приставы приехали туда. Однако и должник был на месте. Он сел в машину, заблокировал двери и попытался уехать. Пристав перекрыл ему проезд. Это не смутило водителя, и он наехал прямо на человека.
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как машина несется по улице Свободы с человеком на капоте. Некоторые водители пытались её остановить. На перекрёстке с улицей Володарского проезжавший мимо кроссовер всё-таки преградил путь нарушителю, и его задержали.
Автомобиль всё-таки изъяли и на эвакуаторе доставили на спецстоянку. Самого должника арестовали на 10 суток. Пристав возбудил в отношении него административное дело по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Если он не расплатится, ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).