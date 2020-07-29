Десятки горожан стали свидетелями того, как в центре Ярославля легковой автомобиль на скорости прокатил на капоте «пассажира», мужчину. Это был судебный пристав.

Как сообщает 29 июля пресс-служба областного УФССП, местный житель по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание трёх своих дочерей, но не делал этого. Долг превысил 400 тысяч рублей. Судебный пристав решил в качестве меры принудительного взыскания наложить арест на машину должника.

Но это оказалось не так-то просто. Как пишет 76.Ru, выяснив, где находится автомобиль, приставы приехали туда. Однако и должник был на месте. Он сел в машину, заблокировал двери и попытался уехать. Пристав перекрыл ему проезд. Это не смутило водителя, и он наехал прямо на человека.