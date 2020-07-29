Часть выводимых из ФРГ американских солдат останутся в Европе для «сдерживания России»

Пентагон подтвердил запланированный вывод войск из Германии.

«Соединенные Штаты объявляют в среду о планах вывести около 12 тысяч военнослужащих из Германии после решения президента Дональда Трампа. Почти половина из них останется в Европе для решения проблемы напряженности с Россией», — цитирует 29 июля заявление Пентагона Reuters.

В комментарии CNN военное ведомство подчеркнуло, что сохранение контингента в Европе направлено на «сдерживание России» и укрепление НАТО.

В министерстве обороны подсчитали, что перемещение солдат будет стоить миллиарды долларов, поскольку потребуется строительство новых военных баз и инфраструктуры.