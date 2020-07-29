Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона муфтий Равиль Панчеев обратился к верующим с просьбой оставаться дома во время мусульманского праздника Курбан-байрам. По его словам, лучше ограничиться online-участием в праздничной молитве. Об этом 29 июля сообщает управление информации Смольного.

«Чтения священного Корана, праздничные проповеди можно будет увидеть на сайте Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона и в социальных сетях, — сказал муфтий. — Обычно мы проводили праздничные встречи в этот день, но из-за коронавируса сейчас лучше не подвергать себя опасности, остаться дома и отметить праздник в кругу своих родных».



Тем, кто всё-таки решит пойти в мечеть, надо будет придерживаться особых правил. Обязательны маски, перчатки и личный молитвенный коврик. Верующие должны держаться друг от друга на расстоянии как минимум вытянутой руки. Людей с симптомами инфекционных заболеваний допускать на территорию храма не будут.

Среди традиций Курбан-байрама есть жертвоприношение. Однако в черте Санкт-Петербурга забой жертвенных животных категорически запрещен, отмечается в сообщении Смольного.



Курбан-байрам в Петербурге в 2018 году. Автор фото — Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Курбан-байрам — исламский праздник жертвоприношения и окончания хаджа (паломничества в Мекку), отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Мусульмане верят, что в этот день Аллах повелел пророку Аврааму принести в жертву его любимого сына Исмаила, но в последний момент сжалился и подменил Исмаила бараном. В 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля и длится до вечера понедельника, 3 августа. В Петербурге утром 31 июля, во время молитвы, будут закрыты улицы около Соборной мечети на Петроградской стороне. Празднование внесёт коррективы в маршруты трамваев, а на работе метро не отразится.