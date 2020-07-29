В Василеостровском районе Петербурге сегодня было мокро и без дождя. Местные жители стали свидетелями третьего по счёту прорыва трубы за день. Он возник по соседству с утренним и уже локализован, сообщают теплоэнергетики.

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла у дома № 29 на 18-й линии В. О. На кадрах, опубликованных в сообществе, видно, как струёй интенсивно поливает припаркованные рядом с местом прорыва машины, а территория вокруг медленно заполняется водой. Всего, по словам свидетелей событий, в зоне подтопления оказались семь автомобилей.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в очередной раз напомнили, что в указанном районе проходят испытания тепловых сетей, которые обязательны при их подготовке к отопительному сезону. По словам представителя, вытекание локализовали, проводится ремонт. Реальный ущерб будет возмещён.



Ранее трубу прорвало у дома № 25 на 18-й линии В. О. Вода также вырвалась из-под земли зрелищным фонтаном, заливая стоящие рядом машины. Затем авария произошла во дворе дома № 40 на 3-й линии В. О., пощекотав нервы местным жителям и «пузико» «Газели».

