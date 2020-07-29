В Петербурге сотрудники ФСБ задержали участников террористической ячейки, планировавших убийства военнослужащих и силовиков РФ
Через два дня после операции в Москве в Северной столице задержали по меньшей мере шестерых выходцев из Таджикистана, которые, по версии спецслужб, готовили убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Российской Федерации. После этого предполагаемые участники террористической ячейки собирались уехать на Ближний Восток.
Как сообщает 29 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, мужчины задержаны в рамках расследования уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Они, по версии следствия, причастны к финансированию запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Помимо этого их проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур.
«Согласно имеющейся оперативной информации, указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО», — подчеркнули в ФСБ.