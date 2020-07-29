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29.07.2020 16:00
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Водители «сообразили на троих» и полностью перекрыли Приморский проспект в сторону центра

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13586754" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Мегаполис»

Два кроссовера и легковой автомобиль устроили кучу малу на одной из основных магистралей Приморского района Петербурга днём 29 июля. В итоге проезд на некоторое время оказался полностью перекрыт.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском проспекте, рядом с ЦПКиО, в направлении центра столкнулись три автомобиля: Nissan, KIA и Renalt. Машины развернуло поперек дороги так, что проезд оказался полностью перегорожен.

«Ниссан» в хлам, «КИА» тоже. Вроде, без жертв», — пишет очевидец Кирилл.

Автомобили вскоре оттащили, частично освободив проезд. Тем не менее затор на Приморском шоссе, по данным «Яндекс.Пробок», тянется на 2,5 километра, начинаясь на Приморском шоссе. К 15:30 Приморский проспект в центр оказался загружен на 9 баллов вместо обычного одного.

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Комментарии (1)

Kotkuza
Полезно ходить пешком. Пробок нет. Можно ездить на метро. Тоже обычно без пробок, только бока могут полмять и кашилёГ спионЭрить.
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