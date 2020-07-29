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29.07.2020 15:55
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Получившая удар в живот на протестной акции в Москве активистка не нашла поддержки у отечественной Фемиды. О полицейском кулаке она расскажет в ЕСПЧ

Мосгорсуд повторно отказал в жалобе на бездействие Следственного комитета России активистке Дарье Сосновской, которая прошлым летом получила удар в живот при задержании на согласованном митинге в Москве. Теперь она намерена обратиться в ЕСПЧ. Об этом 29 июля со ссылкой на адвоката «Зоны права» Татьяну Молоканову сообщает «Интерфакс».

«Поскольку юридические возможности на национальном уровне исчерпаны, мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ на нарушение статьи 3 (запрет пыток) и статьи 13 (отсутствие эффективных средств правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — цитирует издание Молоканову.

Напомним, 10 августа 2019 года на проспекте Сахарова в Москве прошёл согласованный митинг, участники которого требовали допустить независимых кандидатов на выборы в депутаты Мосгордумы, а также прекратить административные и уголовные дела в отношении задержанных активистов на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа.

После митинга часть его участников отправилась на массовую прогулку по центру столицы. Полиция расценила её как несанкционированное мероприятие, начались задержания. Одной из тех, кто отправился в автозак, была Сосновская. Видеозапись, как сотрудник полиции заламывает ей руки и бьёт в живот, попала https://www.fontanka.ru/2019/08/12/084/ в Сеть, вызвав широкий общественный резонанс.

Девушка обратилась в СК РФ с заявлением о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств. В ГУ МВД по Москве пообещали наказать агрессивного сотрудника.

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Комментарии (7)

***_555
Полицаю квартиру дали? Или медальку хоть?
Tim_Tim_Tim1
"массовая прогулка" - упоротым нет покоя, хоть бы называли вещи своими именами. Надо быть очень неумным, что бы подавление сопротивления при задержании в виде 1 удара пытаться выставить как пытку и надеяться с такой формулировкой что то в суде доказать
ms2017
По новой конституции, ЕСПЧ теперь пшик.
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