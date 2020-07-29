Получившая удар в живот на протестной акции в Москве активистка не нашла поддержки у отечественной Фемиды. О полицейском кулаке она расскажет в ЕСПЧ

«Поскольку юридические возможности на национальном уровне исчерпаны, мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ на нарушение статьи 3 (запрет пыток) и статьи 13 (отсутствие эффективных средств правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — цитирует издание Молоканову.

Мосгорсуд повторно отказал в жалобе на бездействие Следственного комитета России активистке Дарье Сосновской, которая прошлым летом получила удар в живот при задержании на согласованном митинге в Москве. Теперь она намерена обратиться в ЕСПЧ. Об этом 29 июля со ссылкой на адвоката «Зоны права» Татьяну Молоканову сообщает «Интерфакс».

Напомним, 10 августа 2019 года на проспекте Сахарова в Москве прошёл согласованный митинг, участники которого требовали допустить независимых кандидатов на выборы в депутаты Мосгордумы, а также прекратить административные и уголовные дела в отношении задержанных активистов на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа.



После митинга часть его участников отправилась на массовую прогулку по центру столицы. Полиция расценила её как несанкционированное мероприятие, начались задержания. Одной из тех, кто отправился в автозак, была Сосновская. Видеозапись, как сотрудник полиции заламывает ей руки и бьёт в живот, попала https://www.fontanka.ru/2019/08/12/084/ в Сеть, вызвав широкий общественный резонанс.



Девушка обратилась в СК РФ с заявлением о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств. В ГУ МВД по Москве пообещали наказать агрессивного сотрудника.

