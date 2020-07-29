В Роспотребнадзоре рассказали, как можно «мгновенно убить» коронавирус

О жизнеспособности новой коронавирусной инфекции в водной среде рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её доклад в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране 29 июля заслушал президент России Владимир Путин.

«В «Векторе» были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды... Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться... И также было показано, что вирус неустойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы», — заявила Попова.