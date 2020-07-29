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29.07.2020 15:10
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В Роспотребнадзоре рассказали, как можно «мгновенно убить» коронавирус

О жизнеспособности новой коронавирусной инфекции в водной среде рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её доклад в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране 29 июля заслушал президент России Владимир Путин.

«В «Векторе» были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды... Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться... И также было показано, что вирус неустойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы», — заявила Попова.

Ранее в ходе совещания с главой государства с докладами о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Комментарии (16)

Wm_destroy
Мгновенно? Странно. В начале писали про >15 минут при >95 градусов. У всех свои критерии мгновенности?
Nafanka
Да уж... Во времена СССР ЭТУ "государственную тайну" знала любая бабка на скамейке во дворе , отнюдь не за такие государевы деньги как у Анны Поповой... А теперЯ только Глава!!! Роспотребнадзора... Сорос рулииииззззз... Даёшь дальнейшее оглупление населения! Скоро ЭТО будет уровнем знаний ТОЛЬКО Президента! ))) Даааа, славно жахнули в 1991 году по Советскому образованию и медицине... славно... )))
Даю лайфхак для безграмотных современников... ))) В Советское время те же бабки на скамейке знали что и сколько надо кипятить, чтобы убить конкретную бациллу - что-то 10 минут, что-то - 20, а что-то и целый час! Возможно, на ЭТО открытие "прорывной технологии" у наших малограмотных современников уйдёт ещё год или годы тяжёлой работы... ))) Блиииин, в какое болото страну загнали с 1991 ))) года!
SERGEY111
Т е понять что кипяток убивает вирус армии чиновников из рпн понадобилось всего лишь полгода - очень эффективная работа , могли бы перед тем как начать эти свои великие исследования хоть в википедию на минутку заглянуть .
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