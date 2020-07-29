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29.07.2020 15:05
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Туман разбавили дымом: на КАД полыхал автомобиль

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Тот случай ночного автомобильного пожара, когда сложно подозревать поджог. Легковую машину тушили на КАД.

Saab, видимо, загорелся на ходу, и, судя по видеоролику в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель успел отъехать к обочине. На записи видно, что видимость слегка снижена из-за тумана.

По данным городского ГУ МЧС, вызов на 82-й километр внешнего кольца, что во Фрунзенском районе, поступил 29 июля в 2:15. Туда выехал один пожарный расчёт, пять человек, и к 3:21 они ликвидировали возгорание. Итог — выгоревший отсек двигателя «Сааба». «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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