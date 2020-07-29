Замглавы МО «Гавань» задержала полиция. Предварительно — из-за акции по сбору подписей против итогов плебисцита по Конституции
В Петербурге задержали заместителя председателя совета муниципального образования «Гавань» Сергея Кузина. Он предполагает, что причина — организация акции по сбору подписей в поддержку иска об оспаривании итогов голосования по Конституции. Об этом 29 июля Кузин сообщил в своем телеграм-канале.
«Меня задержали. Предварительно — из-за акции по сбору подписей в поддержку иска против вечного Путина, который мы в рамках кампании «НЕТ!» провели 15 июля на Малой Садовой», — написал депутат. Он добавил, что его везут в 28-й отдел полиции на улице Марата. Статью пока не сообщили, добавил народный избранник.
Напомним, ранее за участие в одиночном пикете во время этой же акции задержали депутата МО «Город Пушкин» Сергея Лазарева. 24 июля Куйбышевский суд оштрафовал народного избранника на 12 тысяч рублей.
Акцию на Малой Садовой улице, которую организовала общественная кампания против поправок в Конституцию «НЕТ!», прошла 15 июля. В поддержку иска об оспаривании итогов плебисцита было собрано более 3000 подписей. Чтобы поставить их, петербуржцы выстроились в длинную очередь, которая протянулась до Литейного проспекта. Мероприятие прошло без задержаний. Кроме того, участки акции выступили в поддержку жителей Хабаровска, которые требуют свободу арестованному по подозрению в организации убийства и покушении на него экс-губернатору Сергею Фургалу. В столице региона с 11 июля проходят ежедневные многочисленные акции протеста.