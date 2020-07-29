Замглавы МО «Гавань» задержала полиция. Предварительно — из-за акции по сбору подписей против итогов плебисцита по Конституции

В Петербурге задержали заместителя председателя совета муниципального образования «Гавань» Сергея Кузина. Он предполагает, что причина — организация акции по сбору подписей в поддержку иска об оспаривании итогов голосования по Конституции. Об этом 29 июля Кузин сообщил в своем телеграм-канале.

«Меня задержали. Предварительно — из-за акции по сбору подписей в поддержку иска против вечного Путина, который мы в рамках кампании «НЕТ!» провели 15 июля на Малой Садовой», — написал депутат. Он добавил, что его везут в 28-й отдел полиции на улице Марата. Статью пока не сообщили, добавил народный избранник.