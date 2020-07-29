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29.07.2020 14:40
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На Волхонском через суд выселяют пансионат для пожилых. Там пенсионеров селят в небезопасный «замок»

Участь хостелов постигла частный пансионат для престарелых, под который арендовали жилой дом в Красносельском районе Петербурга. Круглосуточное пребывание стариков сочтено небезопасным для жизни.

Как сообщает горпрокуратура 29 июля, через суд надзор закрывает пансионат «Володарский». Он предлагает пожилым людям проживание, уход и полный пансион. Самый дешёвый вариант — 1,2 тысячи в сутки, но меньше чем на неделю постояльцев не заселят.

«Проверка вскрыла многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Кроме того, земельный участок, на котором расположен дом, предназначен для индивидуальной жилой застройки», — сообщает прокуратура.

Жилой дом, больше похожий на небольшой замок на Волхонском шоссе, индивидуальная предпринимательница сдала ООО «Альтаир» в 2018 году. Судя по результатам проверки, под коммерческую деятельность его не переоборудовали и противопожарную безопасность не усилили. Так, в котельной инспекторы не нашли систему оповещения, а эвакуационные пути оказались загромождены и заперты.

Красносельский райсуд в январе постановил выселить пансионат. В решении сказано, что дальнейшая эксплуатация здания для круглосуточного пребывания людей опасна для их жизни и здоровья, поскольку в случае возникновения пожара имеется реальная угроза причинения вреда. «Альтаир» попытался оспорить это решение, но не преуспел. Горсуд 21 июля оставил решение без изменения.

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