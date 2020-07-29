На Волхонском через суд выселяют пансионат для пожилых. Там пенсионеров селят в небезопасный «замок»

Участь хостелов постигла частный пансионат для престарелых, под который арендовали жилой дом в Красносельском районе Петербурга. Круглосуточное пребывание стариков сочтено небезопасным для жизни.



Как сообщает горпрокуратура 29 июля, через суд надзор закрывает пансионат «Володарский». Он предлагает пожилым людям проживание, уход и полный пансион. Самый дешёвый вариант — 1,2 тысячи в сутки, но меньше чем на неделю постояльцев не заселят.

«Проверка вскрыла многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Кроме того, земельный участок, на котором расположен дом, предназначен для индивидуальной жилой застройки», — сообщает прокуратура.