Смольный выводит граффитистов в легальное поле. Чиновники подбирают площадки для уличных картин

Для творчества граффитистов в Петербурге выделят специальные площадки, в том числе в Центральном районе. Об этом сообщает комитет по градостроительству и архитектуре Смольного 29 июля.



«Сейчас ведомство приступило к разработке специальных уличных конструкций. Их планируется разместить в городской среде как на постоянной, так и на временной основе», — уточнили в комитете.

Планируется, что произведения уличных художников будут украшать городские праздники. Также граффитистов будут привлекать для оформления рекламы.