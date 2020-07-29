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29.07.2020 14:15
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Смольный выводит граффитистов в легальное поле. Чиновники подбирают площадки для уличных картин

Для творчества граффитистов в Петербурге выделят специальные площадки, в том числе в Центральном районе. Об этом сообщает комитет по градостроительству и архитектуре Смольного 29 июля.

«Сейчас ведомство приступило к разработке специальных уличных конструкций. Их планируется разместить в городской среде как на постоянной, так и на временной основе», — уточнили в комитете.

Планируется, что произведения уличных художников будут украшать городские праздники. Также граффитистов будут привлекать для оформления рекламы.

Ранее в Смольном рассказали, как рисовать на стенах в Петербурге официально: творить придётся под наблюдением собственников.

Граффити в Петербурге коммунальщики уничтожают регулярно. Так, 24 мая около музея-квартиры «Полторы комнаты» было закрашено изображение Иосифа Бродского. На Петроградской однотонной краской готовятся покрыть дворик Нельсона.

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