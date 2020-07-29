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29.07.2020 14:10
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Очень сильные дожди и град обещают синоптики к вечеру. Туча уже подбирается с юга

Холодному атмосферному фронту, несущему к нам новые грозы, одного дня не хватит. Бушевать погода будет и завтра.

По прогнозу Гидрометцентра по СЗФО, 29 июля в наш регион придёт холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра при грозах может усиливаться до 15–20 м/с. До Карелии шторм докатится к ночи или утру 30 июля, очень сильные дожди в центральных и северо-восточных районах республики пройдут завтра днём.

На карте «Яндекс.Погоды» видно, что тучи уже дошли до Тосно и подбираются к Пушкину.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapw&amp;le_Lightning=1&amp;ll=29.867505_59.543958&amp;z=8" class="_">yandex.ru/pogoda/saint-petersburg</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

При этом сейчас в Петербурге, по данным Гидрометцентра, вполне тепло — плюс 22 градуса.

Напомним, вчера в Петербурге за 40 минут выпала половина месячной нормы осадков. Дороги здорово затапливало, но ураганного ветра не было: сотрудникам МЧС пришлось убирать только два упавших дерева. Перед грозой в Ленинградской области заметили редкие облака-рулоны.

После гроз, по прогнозам, в Петербурге слегка похолодает и зарядят обычные дожди. Но лето не закончилось, тепло ещё будет, пообещал главный синоптик города Александр Колесов.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapw&amp;le_Lightning=1&amp;ll=29.867505_59.543958&amp;z=8" class="_">yandex.ru/pogoda/saint-petersburg</a>
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

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