Холодному атмосферному фронту, несущему к нам новые грозы, одного дня не хватит. Бушевать погода будет и завтра.

По прогнозу Гидрометцентра по СЗФО, 29 июля в наш регион придёт холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра при грозах может усиливаться до 15–20 м/с. До Карелии шторм докатится к ночи или утру 30 июля, очень сильные дожди в центральных и северо-восточных районах республики пройдут завтра днём.