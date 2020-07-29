«Не без боев, не без проблем». Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом успокоилась, но может «качнуться в любую сторону»

Президент России провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Не без боев, не без проблем. Так нигде не бывает. Но, говорю в целом, мы смогли справиться с вызовом, отразить натиск этой эпидемии», — заявил 29 июля Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, ситуация «может качнуться в любую сторону». Глава государства отметил, что регионы РФ выходят из самоизоляции, но в некоторых обстановка сложная.

Президент призвал не расслабляться и не забывать о рекомендациях врачей. Путин попросил сделать всё, чтобы не было повторного введения ограничений.