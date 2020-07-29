На Ямале с поезда сняли сбежавшего из «ковидной» больницы пациента. Вместе с ним на выход отправились ещё 20 человек
Неудачная попытка сбежать из «ковидной» больницы попала в новостные ленты в ЯНАО. Пациент успел сесть на поезд, но до пункта назначения не добрался. Вместе с ним на выход отправились два десятка его попутчиков.
Как сообщает N24.Ru, мужчина прибыл на территорию автономного округа для вахтовой работы, а вскоре был госпитализирован с подозрением на двустороннюю пневмонию.
В городской больнице Нового Уренгоя ему сделали тест, по результатам которого диагностировали «новую коронавирусную инфекцию COVID-19». Пробыв ещё какое-то время в медучреждении, он решился бежать, купил билет и сел на поезд.
По данным очевидцев, на которых ссылается интернет-издание, беглеца пытались вывести из вагона дважды. Сначала в Пуровске, но он наотрез отказался покидать своё место. Затем вторая, на этот раз удачная попытка вернуть пациента в больницу была предпринята в Ноябрьске.
Вместе с ним на выход отправились ещё 20 пассажиров, а вагон подвергли санитарной обработке.
Сложившуюся ситуацию Znak.com прокомментировали в окружном оперативном штабе по профилактике коронавируса. «Накануне пациент с диагнозом двусторонней пневмонии и лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией покинул отделение городской больницы, оставив записку об отказе от лечения. Мужчина — житель другого региона, работал в ЯНАО вахтовым методом. Сотрудники больницы сразу же сообщили о случившемся в полицию. Пациент остановлен в Ноябрьске и по постановлению Роспотребнадзора госпитализирован в окружной Центр-СПИД. Теперь ему грозит административная ответственность в виде штрафа».
Напомним, это далеко не первый пациент, сбежавший из «ковидной» больницы в России. Одной из первых была петербурженка Алла Ильина, которую прозвали «русская Сара Коннор». Её февральский побег из Боткина закончился в суде.