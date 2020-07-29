FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
29.07.2020 13:50
0
Печать

На Ямале с поезда сняли сбежавшего из «ковидной» больницы пациента. Вместе с ним на выход отправились ещё 20 человек

Неудачная попытка сбежать из «ковидной» больницы попала в новостные ленты в ЯНАО. Пациент успел сесть на поезд, но до пункта назначения не добрался. Вместе с ним на выход отправились два десятка его попутчиков.

Как сообщает N24.Ru, мужчина прибыл на территорию автономного округа для вахтовой работы, а вскоре был госпитализирован с подозрением на двустороннюю пневмонию.

В городской больнице Нового Уренгоя ему сделали тест, по результатам которого диагностировали «новую коронавирусную инфекцию COVID-19». Пробыв ещё какое-то время в медучреждении, он решился бежать, купил билет и сел на поезд.

По данным очевидцев, на которых ссылается интернет-издание, беглеца пытались вывести из вагона дважды. Сначала в Пуровске, но он наотрез отказался покидать своё место. Затем вторая, на этот раз удачная попытка вернуть пациента в больницу была предпринята в Ноябрьске.

Вместе с ним на выход отправились ещё 20 пассажиров, а вагон подвергли санитарной обработке.

Сложившуюся ситуацию Znak.com прокомментировали в окружном оперативном штабе по профилактике коронавируса. «Накануне пациент с диагнозом двусторонней пневмонии и лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией покинул отделение городской больницы, оставив записку об отказе от лечения. Мужчина — житель другого региона, работал в ЯНАО вахтовым методом. Сотрудники больницы сразу же сообщили о случившемся в полицию. Пациент остановлен в Ноябрьске и по постановлению Роспотребнадзора госпитализирован в окружной Центр-СПИД. Теперь ему грозит административная ответственность в виде штрафа».

Напомним, это далеко не первый пациент, сбежавший из «ковидной» больницы в России. Одной из первых была петербурженка Алла Ильина, которую прозвали «русская Сара Коннор». Её февральский побег из Боткина закончился в суде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний