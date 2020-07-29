На Ямале с поезда сняли сбежавшего из «ковидной» больницы пациента. Вместе с ним на выход отправились ещё 20 человек

Неудачная попытка сбежать из «ковидной» больницы попала в новостные ленты в ЯНАО. Пациент успел сесть на поезд, но до пункта назначения не добрался. Вместе с ним на выход отправились два десятка его попутчиков.

Как сообщает N24.Ru, мужчина прибыл на территорию автономного округа для вахтовой работы, а вскоре был госпитализирован с подозрением на двустороннюю пневмонию.

В городской больнице Нового Уренгоя ему сделали тест, по результатам которого диагностировали «новую коронавирусную инфекцию COVID-19». Пробыв ещё какое-то время в медучреждении, он решился бежать, купил билет и сел на поезд.