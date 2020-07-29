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29.07.2020 14:04
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Второй за день прорыв трубы на Васильевском острове пощекотал нервы местным жителям и «пузико» «Газели»

Второй за день прорыв трубы наблюдают жители Василеостровского района Петербурга. Сегодня на одноимённом острове проводятся испытания тепловых сетей.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Как сообщает читатель «Фонтанки», фонтан забил из-под асфальта после полудня 29 июля во дворе дома № 40 на 3-й линии В. О. Судя по поступившей в редакцию фотографии, источник возник под припаркованным у здания грузовиком, вода хлещет прямо под машину.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что знают о технологическом нарушении, возникшем в ходе диагностики по указанному адресу. Вытекание уже локализовано, проводятся ремонтные работы. Там также напомнили, что температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C. «В зоне дефекта оказался автомобиль без видимых следов повреждения. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещён», — добавили в пресс-службе.

Ранее трубопровод рванул на 18-й линии В. О. Вода вырвалась из-под земли зрелищным фонтаном, поток заливал машины.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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