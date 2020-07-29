Второй за день прорыв трубы наблюдают жители Василеостровского района Петербурга. Сегодня на одноимённом острове проводятся испытания тепловых сетей.

Как сообщает читатель «Фонтанки», фонтан забил из-под асфальта после полудня 29 июля во дворе дома № 40 на 3-й линии В. О. Судя по поступившей в редакцию фотографии, источник возник под припаркованным у здания грузовиком, вода хлещет прямо под машину.