Второй за день прорыв трубы на Васильевском острове пощекотал нервы местным жителям и «пузико» «Газели»
Второй за день прорыв трубы наблюдают жители Василеостровского района Петербурга. Сегодня на одноимённом острове проводятся испытания тепловых сетей.
Как сообщает читатель «Фонтанки», фонтан забил из-под асфальта после полудня 29 июля во дворе дома
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что знают о технологическом нарушении, возникшем в ходе диагностики по указанному адресу. Вытекание уже локализовано, проводятся ремонтные работы. Там также напомнили, что температура воды в тепловых сетях не превышает
Ранее трубопровод рванул на 18-й линии В. О. Вода вырвалась из-под земли зрелищным фонтаном, поток заливал машины.