Памфилова поблагодарила Беглова за работу с обращениями о применении админресурса на плебисците по Конституции
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 29 июля выразила благодарность губернатору Петербурга Александру Беглову за работу с обращениями о применении административного ресурса на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом пишет информационный телеграм-канал комиссии.
«Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга за последовательную работу с обращениями ЦИК России о применении админресурса на общероссийском голосовании. Однако прокуратура города ограничивается отписками, хотя прокуратуры других регионов дают обстоятельные ответы», — приводятся на канале слова главы ЦИК.
Напомним, ранее Беглов в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского о принуждении сотрудников бюджетных организаций и чиновников к досрочному голосованию по поправкам назвал происходящее «информированием». О том, как в Петербурге бюджетникам настоятельно рекомендовали проголосовать досрочно, в ряде случаев — в обязательном порядке, подробно рассказывала «Фонтанка».