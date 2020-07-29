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29.07.2020 13:20
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Памфилова поблагодарила Беглова за работу с обращениями о применении админресурса на плебисците по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 29 июля выразила благодарность губернатору Петербурга Александру Беглову за работу с обращениями о применении административного ресурса на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом пишет информационный телеграм-канал комиссии.

«Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга за последовательную работу с обращениями ЦИК России о применении админресурса на общероссийском голосовании. Однако прокуратура города ограничивается отписками, хотя прокуратуры других регионов дают обстоятельные ответы», — приводятся на канале слова главы ЦИК.

Напомним, ранее Беглов в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского о принуждении сотрудников бюджетных организаций и чиновников к досрочному голосованию по поправкам назвал происходящее «информированием». О том, как в Петербурге бюджетникам настоятельно рекомендовали проголосовать досрочно, в ряде случаев — в обязательном порядке, подробно рассказывала «Фонтанка».

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Комментарии (8)

zelf
Можно было озаглавить "Памфилова поблагодарила Беглова за работу". А можно "Памфилова поблагодарила Беглова". Можно просто "Памфилова поблагодарила". Или совсем просто "Памфилова". Суть будет всегда одна.
Звездочёт
Беглов теперь должен на ней жениться.
Юра Алекс
Два сапога пара...
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