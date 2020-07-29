Памфилова поблагодарила Беглова за работу с обращениями о применении админресурса на плебисците по Конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 29 июля выразила благодарность губернатору Петербурга Александру Беглову за работу с обращениями о применении административного ресурса на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом пишет информационный телеграм-канал комиссии.

«Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга за последовательную работу с обращениями ЦИК России о применении админресурса на общероссийском голосовании. Однако прокуратура города ограничивается отписками, хотя прокуратуры других регионов дают обстоятельные ответы», — приводятся на канале слова главы ЦИК.