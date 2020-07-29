Петербургу достанется 6,5 млрд рублей субвенций на оплату ЖКУ

29 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей бюджетных трансфертов между 30 регионами на оплату жилищно-коммунальных услуг граждан. Петербург в 2020 году получит субвенции в объеме 6,5 млрд рублей, Ленобласть — 1,4 млрд рублей.

Бюджетная поддержка по оплате ЖКУ будет оказана ветеранам, инвалидам, пострадавшим в радиационных или техногенных катастрофах. Таким образом, этим категориям населения государство оплатит половину суммы, указанной в квитанциях за коммуналку. Льготы будут профинансированы из федерального бюджета. На эти цели правительство в текущем году намерено направить 106 млрд рублей.