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29.07.2020 12:56
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После потопа Петербург погрузился в туман. Каково ехать по скоростной магистрали в облаке, показали на видео

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Третье утро подряд петербуржцы любуются туманами: кто в городе, кто в области. Некоторым он сильно мешает, например водителям, которым приходится снижать скорость и быть особенно внимательными.

Красиво, но ничего не видно было 29 июля в три часа ночи на въезде в Петербург, рассказывают подписчики группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Жители некоторых спальных районов рассвет тоже встречали в тумане. Подписчику паблика «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» удалось сделать любопытный кадр: Лахта Центр как будто парит в воздухе.

Фото: Дмитрий / Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: Саша / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Туман фотографировали в Петербурге и в области 27 и 28 июля. Вот вчерашние кадры с берега Ладоги из группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Антон / Грибы и Грибники СПб
Фото: Антон / Грибы и Грибники СПб
Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

ash364
первый раз что ли туман?
Иван Кадачигов
В тумане боишься не столько за себя, сколько за того парня, который жарит позади тебя, не взирая на плохую видимость. У него ведь ещё нет опыта такой напасти как туман, и он точно уверен, что ему море по колено.
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