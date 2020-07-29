После потопа Петербург погрузился в туман. Каково ехать по скоростной магистрали в облаке, показали на видео
Третье утро подряд петербуржцы любуются туманами: кто в городе, кто в области. Некоторым он сильно мешает, например водителям, которым приходится снижать скорость и быть особенно внимательными.
Красиво, но ничего не видно было 29 июля в три часа ночи на въезде в Петербург, рассказывают подписчики группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Жители некоторых спальных районов рассвет тоже встречали в тумане. Подписчику паблика «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» удалось сделать любопытный кадр: Лахта Центр как будто парит в воздухе.
Туман фотографировали в Петербурге и в области 27 и 28 июля. Вот вчерашние кадры с берега Ладоги из группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».