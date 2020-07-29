Третье утро подряд петербуржцы любуются туманами: кто в городе, кто в области. Некоторым он сильно мешает, например водителям, которым приходится снижать скорость и быть особенно внимательными.

Красиво, но ничего не видно было 29 июля в три часа ночи на въезде в Петербург, рассказывают подписчики группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».