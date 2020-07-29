Труба с горячей водой не выдержала гидравлических испытаний на Васильевском острове в Петербурге. Обещанный синоптиками ливень ещё не начался, а пройти и не замочить ноги уже непросто.



Как сообщили читатели «Фонтанки», 29 июля трубопровод рванул на 18-й линии В. О. Вода вырвалась из-под земли зрелищным фонтаном, поток заливал машины. Судя по видео, опубликованному в группе «Живём на Васильевском», особенно щедро досталось двум припаркованным автомобилям.

К половине первого часа дня труба перестала фонтанировать. Тротуар и проезжая часть к этому времени больше напоминают озеро.