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29.07.2020 13:30
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Пока синоптики обещают грозу, на Васильевском коммунальный водопад обрушился на машины

Труба с горячей водой не выдержала гидравлических испытаний на Васильевском острове в Петербурге. Обещанный синоптиками ливень ещё не начался, а пройти и не замочить ноги уже непросто.

Как сообщили читатели «Фонтанки», 29 июля трубопровод рванул на 18-й линии В. О. Вода вырвалась из-под земли зрелищным фонтаном, поток заливал машины. Судя по видео, опубликованному в группе «Живём на Васильевском», особенно щедро досталось двум припаркованным автомобилям.

К половине первого часа дня труба перестала фонтанировать. Тротуар и проезжая часть к этому времени больше напоминают озеро.

автор фото читатель «Фонтанки» Николай
автор фото читатель «Фонтанки» Николай
автор фото читатель «Фонтанки» Николай
автор фото читатель «Фонтанки» Николай

К половине первого часа дня труба перестала фонтанировать. Тротуар и проезжая часть к этому времени больше напоминают озеро.

На Васильевском острове «Теплосеть» проводит гидравлические испытания. Проверять плотность и прочность перед отопительным сезоном будут 29 и 30 июля. Посмотреть, где рискуют пробиться фонтаны, можно на сайте компании. На время испытаний температура воды не превышает 40 °C, однако горожан всё же просят обходить прорывы и парения стороной и не спасать автомобили из разливов.

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