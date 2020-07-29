Ефремов в суде заявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель. СМИ подсчитали, что за 4 года он заработал 32 млн рублей

Предварительное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова закончилось фактически не начавшись. В суд не явился представитель обвиняемого.



Как сообщает 29 июля ТАСС, адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал о том, что происходило в зале Пресненского суда Москвы. По его словам, виновным в ДТП Ефремов себя не признал, а также назвал себя индивидуальным предпринимателем.



Также адвокат отметил, что состояние у Михаила Ефремова «нормальное, спокойное».



Тем временем издание «Комсомольская правда» подняло все контракты, которые с 2016 по 2020 год с актером заключил театр «Современник». Так, за одну постановку, которая шла в Москве и Подмосковье, артист зарабатывал порядка ста тысяч рублей. Во время гастролей эта сумма увеличивалась в два раза за спектакль. В договорах суммы, полученные актером, варьировались от 900 тысяч рублей до 7,7 миллиона рублей. Всего за 4 года Ефремов заработал 32,3 миллиона рублей.

