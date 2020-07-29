В Красносельском районе столкнулись такси и велосипед. За утро 29 июля это уже третье ДТП с участием таксистов в Петербурге.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Галина, в проезде возле дома 18 по улице Маршала Захарова, идущем параллельно улице Доблести, легковой автомобиль фирмы такси «Везет» сбил женщину на велосипеде.

По словам участницы группы, велосипедистка «видела таксиста, но не слезла с велосипеда, а прибавила скорость, чтобы проскочить». «Таксист не смог предотвратить наезд, т. к. она выскочила неожиданно. Он отвернул от неё, но все же задел её задней частью», - рассказывает Галина.