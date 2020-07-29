Серия утренних ДТП с такси продолжается: на Маршала Захарова под колеса попал велосипедист
В Красносельском районе столкнулись такси и велосипед. За утро 29 июля это уже третье ДТП с участием таксистов в Петербурге.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Галина, в проезде возле дома 18 по улице Маршала Захарова, идущем параллельно улице Доблести, легковой автомобиль фирмы такси «Везет» сбил женщину на велосипеде.
По словам участницы группы, велосипедистка «видела таксиста, но не слезла с велосипеда, а прибавила скорость, чтобы проскочить». «Таксист не смог предотвратить наезд, т. к. она выскочила неожиданно. Он отвернул от неё, но все же задел её задней частью», - рассказывает Галина.
На фото с места ДТП виден пешеходный переход, хотя машина такси стоит до него.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в ДТП по этому адресу пострадала не женщина, а мужчина. 22-летнего велосипедиста в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Ранее этим утром на Кондратьевском проспекте столкнулись LADA Largus и Skoda «Яндекс.Такси». Под раздачу попали встречная KIA и дорожный знак. А на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Александра Матросова столкнулись такси «Ситимобил» и мотоцикл. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла около 8:40, 32-летний байкер получил травмы средней степени тяжести.