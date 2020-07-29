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29.07.2020 12:27
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Защитник Иванович ушел из «Зенита»

Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал Ивановичу новое соглашение с понижением зарплаты, однако 33-летний футболист отказался пойти на такие условия. По неофициальным данным, защитник получал в петербургской команде около 3,2 млн евро.

Бранислав Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в 2017 году. В июле 2018-го Иванович стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном сине-бело-голубых. В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» капитан стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее «Зенит» покинули Олег Шатов и Игорь Смольников. Первым новичком команды стал хорватский защитник, действующий чемпион Англии и Лиги чемпионов Деян Ловрен.

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Комментарии (7)

f0ntan
Ну и кто теперь будет капитаном команды? Дзюба?
W Bons
Иваныча зря проср.али , сезон а то и два очень бы пригодился
260569221
Ой, да и досвидос, скатерью дорожка. Потом обратно будет проситься... да поздно будет
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