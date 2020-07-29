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29.07.2020 12:20
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«Спасибо всем большое!» После публикации «Фонтанки» за два дня были собраны деньги на лечение 4-летнего Ромы

Внушительная сумма — 450 тысяч рублей — была собрана читателями «Фонтанки» на лечение 4-летнего Ромы Титаренко за пару дней. Об этом 29 июля сообщили в благотворительном фонде «Здоровье и будущее детей».

Напомним, у Ромы обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Но диагноз поставили не сразу, сначала подозревали коронавирус. Когда же мальчика госпитализировали, он уже не мог самостоятельно передвигаться. После блока химиотерапии у Ромы обнаружили грибковую инфекцию, которая поразила жизненно важные системы организма. Для её лечения требовался дорогой лекарственный препарат «Вифенд». Стоимость 10 флаконов 450 тыс. рублей. Сбор средств взял на себя БФ «Здоровье и будущее детей».

«После публикации на «Фонтанке» стали поступать пожертвования. Почти всю сумму перечислила одна петербургская фирма. Спасибо всем большое!» — поблагодарили сотрудники фонда.

В самое ближайшее время лекарство будет закуплено, и Рома начнёт лечение.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Одна единственная фирма из каких-то собственных соображений (может, из фонда оплаты труда своих сотрудников) перевела 450 тыр, а гражданам-читателям за это большое спасибо.
Wert
Всем воздастся.
Piter Pen
Спасением подрастающих граждан занимаются граждане, но не государство в лице ПФР, ФСС.
Спасибо неравнодушным людям, что вы есть.
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