«Спасибо всем большое!» После публикации «Фонтанки» за два дня были собраны деньги на лечение 4-летнего Ромы

Внушительная сумма — 450 тысяч рублей — была собрана читателями «Фонтанки» на лечение 4-летнего Ромы Титаренко за пару дней. Об этом 29 июля сообщили в благотворительном фонде «Здоровье и будущее детей».

Напомним, у Ромы обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Но диагноз поставили не сразу, сначала подозревали коронавирус. Когда же мальчика госпитализировали, он уже не мог самостоятельно передвигаться. После блока химиотерапии у Ромы обнаружили грибковую инфекцию, которая поразила жизненно важные системы организма. Для её лечения требовался дорогой лекарственный препарат «Вифенд». Стоимость 10 флаконов 450 тыс. рублей. Сбор средств взял на себя БФ «Здоровье и будущее детей».

