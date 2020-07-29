Как пишет 29 июля РИА Новости со ссылкой на Hurriyet Daily News , фигура состоит из двух частей: туловища и отломанной головы. Это первая скульптура, найденная в этом году в Перге в ходе раскопок под руководством профессора археологии в Стамбульском университете Седефа Кокай Кепче.

В Турции в древнем городе Перге (сейчас это территория провинции Анталья) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода.

Теперь фигуру III-го века нашей эры ждёт реставрация. Затем её разместят в Археологическом музее Антальи.

Раскопки в древнем городе, расположенном в 18 километрах от современной Антальи, были начаты в 1946 году учёными из Стамбульского университета и продолжаются до сих пор. В 2009 году это место включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этом году новостей с археологических раскопок меньше обычного. Многие исследовательские центры отменили экспедиции из-за пандемии коронавируса, например так сделал Эрмитаж.