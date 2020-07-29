«Вектор»: Переболевшие коронавирусом в легкой форме могут заразиться повторно
Заведующий лабораторией в центре «Вектор» рассказал, что иммунитет у переболевших COVID-19 вырабатывается всего на несколько месяцев.
«К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — цитирует https://www.interfax.ru/russia/719405 29 июля заявление Ильназа Иматдинова «Интерфакс».
По его словам, ученым непонятно, как возможная вторая волна коронавируса скажется на переболевших. «Заболеют они повторно или нет — вопрос открыт», — отметил ученый.
В июле в России был зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал, что дважды заболел один из медиков. Ученые в Германии и Китае ранее заявляли о возможности заболеть COVID-19 несколько раз.