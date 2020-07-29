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29.07.2020 11:54
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«Вектор»: Переболевшие коронавирусом в легкой форме могут заразиться повторно

Заведующий лабораторией в центре «Вектор» рассказал, что иммунитет у переболевших COVID-19 вырабатывается всего на несколько месяцев.

«К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает», — цитирует https://www.interfax.ru/russia/719405 29 июля заявление Ильназа Иматдинова «Интерфакс».

По его словам, ученым непонятно, как возможная вторая волна коронавируса скажется на переболевших. «Заболеют они повторно или нет — вопрос открыт», — отметил ученый.

В июле в России был зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал, что дважды заболел один из медиков. Ученые в Германии и Китае ранее заявляли о возможности заболеть COVID-19 несколько раз.

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Комментарии (7)

22ilves
Всем сидеть и бояться! И бегать по окнам в ожидании вакцины!
Агроном аэродрома
Понятное дело, что помершие повторно уже не заразится. Зато как трескучие звучит выступление с высокой трибуны.
193121
Пандемия - выгодный бизнес для производителей вакцины и блюстителей карантина. Вот истинный смысл всех измышлений про повторное заражение и Н+1 волну.
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