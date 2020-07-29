4 августа — круглый стол «Итоги первого полугодия 2020 года на рынке недвижимости и ипотеки. Прогнозы до конца года»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе, приуроченном ко Дню Строителя: «Итоги первого полугодия 2020 года на рынке недвижимости и ипотеки. Прогнозы до конца года»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
Как развивается проектное финансирование застройщиков?
- Растут/падают ли ставки по проектному финансированию?
- Какова средневзвешенная ставка по рынку?
- Влияет ли снижение ключевой ставки ЦБ на кредитную политику банков?
- Каких действий ждут застройщики от государства по снижению ставок и поддержке застройщиков?
Сколько в Петербурге и ЛО открыто эскроу-счетов?
- Все ли компании начали работать по новой схеме, если не все, то почему?
- Когда будут достроены все проекты, реализуемые по старой схеме ДДУ?
Итоги по выдаче ипотеки за первое полугодие.
- Насколько отвечают первоначальным прогнозам и планам?
- Поддержка для клиентов - госпрограммы, партнерские программы банков и застройщиков, ипотечные каникулы и т.п. Насколько оказались востребованными?
- Как повлияли на восстановление рынка ипотеки после пандемии?
- Планы до конца года.
Динамика условий по ипотечным кредитам в 2020 году.
- Ставки, первоначальный взнос требования к заемщикам.
- Действуют ли другие программы по ипотеке такие, как ипотека для семей с детьми, сельская ипотека.
- Повлияло ли на приток клиентов то, что мат. капитал теперь выдают за 1-го ребенка.
- Что изменилось и в каком направлении?
- Что дальше может произойти со ставками?
Приведет ли снижение ипотечных ставок к росту цен на жилье?
- Перспективы рынка.
К участию приглашаются представители банков, застройщиков и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru