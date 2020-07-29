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29.07.2020 11:42
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4 августа — круглый стол «Итоги первого полугодия 2020 года на рынке недвижимости и ипотеки. Прогнозы до конца года»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе, приуроченном ко Дню Строителя: «Итоги первого полугодия 2020 года на рынке недвижимости и ипотеки. Прогнозы до конца года»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

Как развивается проектное финансирование застройщиков?

  • Растут/падают ли ставки по проектному финансированию?
  • Какова средневзвешенная ставка по рынку?
  • Влияет ли снижение ключевой ставки ЦБ на кредитную политику банков?
  • Каких действий ждут застройщики от государства по снижению ставок и поддержке застройщиков?

Сколько в Петербурге и ЛО открыто эскроу-счетов?

  • Все ли компании начали работать по новой схеме, если не все, то почему?
  • Когда будут достроены все проекты, реализуемые по старой схеме ДДУ?

Итоги по выдаче ипотеки за первое полугодие.

  • Насколько отвечают первоначальным прогнозам и планам?
  • Поддержка для клиентов - госпрограммы, партнерские программы банков и застройщиков, ипотечные каникулы и т.п. Насколько оказались востребованными?
  • Как повлияли на восстановление рынка ипотеки после пандемии?
  • Планы до конца года.

Динамика условий по ипотечным кредитам в 2020 году.

  • Ставки, первоначальный взнос требования к заемщикам.
  • Действуют ли другие программы по ипотеке такие, как ипотека для семей с детьми, сельская ипотека.
  • Повлияло ли на приток клиентов то, что мат. капитал теперь выдают за 1-го ребенка.
  • Что изменилось и в каком направлении?
  • Что дальше может произойти со ставками?

Приведет ли снижение ипотечных ставок к росту цен на жилье?

  • Перспективы рынка.

К участию приглашаются представители банков, застройщиков и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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