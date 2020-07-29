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29.07.2020 11:31
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Онлайн-оплата и «Мир». Ростуризм назвал новые условия для получения туристического кешбэка

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рассказало, как можно будет получить кешбэк за путешествия по России.

Как говорится в материалах ведомства, опубликованных 29 июля, желающие вернуть часть потраченных средств должны будут не просто оплатить поездку через платежную систему «Мир», но и сделать это надо на странице туроператора или гостиницы в интернете.

При наличной оплате или через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц получить возврат в рамках программы невозможно.

Оплачивать путешествие можно будет картой любого банка, но платежной системой в любом случае должен быть «Мир». При этом претендентам на кешбэк необходимо зарегистрироваться в ее программе лояльности.

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