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29.07.2020 11:26
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Минобрнауки обещает распределить бюджетные места в вузах до конца июля

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации планирует 31 июля завершить распределение бюджетных мест в высших учебных заведениях страны.

«31 июля Минобрнауки России планирует завершить процесс распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2021/22 учебный год, а также дораспределить 11,4 тысячи бюджетных мест на 2020/21 учебный год. На 2021/22 учебный год общее число бюджетных мест составит 542,7 тысячи», — цитирует 29 июля заявление ведомства РИА Новости.

В Минобрнауки подчеркнули, что 33,7 тысячи бюджетных мест являются дополнительными. Их выделили после январского послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В ведомстве добавили, что приоритет при распределении бюджетных мест будет за региональными учебными заведениями, а доля Москвы и Петербурге будет постепенно снижаться. «При этом количество бюджетных мест в столицах также будет расти», — говорится в заявлении.

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