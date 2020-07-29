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29.07.2020 11:15
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Для развязки с КАД в Мурино готовят дорожное «кольцо»

В Мурино началось строительство кругового перекрёстка, который станет составной частью развязки с КАД. Он оптимизирует движение по съездам с КАД, по Охтинской аллее и прилегающим улицам.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Как сообщает 29 июля пресс-служба областного дорожного комитета, сейчас идёт обустройство временной дороги, скоро рабочие приступят к переустройству инженерных сетей под будущим перекрёстком. Стоимость проекта оценивается примерно в 800 миллионов рублей, заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор».

Дорожный комитет Ленинградской области

Сама развязка с КАД в западном Мурино близится к завершению: почти готовы два съезда с Охтинской аллеи на КАД и обратно, заканчивается обустройство съездов к «проколу». Рабочее движение по съездам планируют запускать поэтапно в августе. Эта развязка позволит транспорту напрямую заезжать на КАД, минуя оживленные городские кварталы.

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