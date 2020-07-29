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29.07.2020 11:05
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В Молодежном пациент так испугался врачей, что напал на них с кулаками. Досталось и служебному автомобилю

Вместо больницы попал в отдел полиции. Сотрудники Росгвардии задержали жителя поселка Молодежный, который напал на бригаду скорой, выехавшей ему на помощь.

Как сообщает 29 июля пресс-служба регионального управления Росгвардии, инцидент имел место 26 числа около девяти вечера. Бригада скорой прибыла в поселок Курортного района Петербурга для оказания помощи мужчине. Однако пациент встретил сотрудников 03 кулаками. Он ударил в плечо врача и помял ногами боковую сдвижную дверь машины. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Буйного пациента доставили в территориальный отдел полиции.

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