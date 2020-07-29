В Молодежном пациент так испугался врачей, что напал на них с кулаками. Досталось и служебному автомобилю
Вместо больницы попал в отдел полиции. Сотрудники Росгвардии задержали жителя поселка Молодежный, который напал на бригаду скорой, выехавшей ему на помощь.
Как сообщает 29 июля пресс-служба регионального управления Росгвардии, инцидент имел место 26 числа около девяти вечера. Бригада скорой прибыла в поселок Курортного района Петербурга для оказания помощи мужчине. Однако пациент встретил сотрудников 03 кулаками. Он ударил в плечо врача и помял ногами боковую сдвижную дверь машины. По предварительной информации, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Буйного пациента доставили в территориальный отдел полиции.