Число жертв коронавируса в Петербурге перевалило за 2 000. За последние сутки подтвердили 23 смерти

В Петербурге суточная летальность от коронавируса второй день держится на одном уровне. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувший день в статистику добавили 23 фамилии.

Таким образом, к 29 июля в Северной столице официально подтвержден 2001 летальный случай. В общероссийском рейтинге смертности за весь период пандемии город занимает второе место.

По суточным подсчётам Петербург снова первый. На втором месте Москва, где за последние 24 часа зарегистрировали 13 смертей. На третьем — Пермский край, где скончались ещё девять человек. Всего в список попало 169 летальных исходов в 47 регионах, Ленинградской области среди них нет.