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29.07.2020 10:55
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Число жертв коронавируса в Петербурге перевалило за 2 000. За последние сутки подтвердили 23 смерти

В Петербурге суточная летальность от коронавируса второй день держится на одном уровне. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувший день в статистику добавили 23 фамилии.

Таким образом, к 29 июля в Северной столице официально подтвержден 2001 летальный случай. В общероссийском рейтинге смертности за весь период пандемии город занимает второе место.

По суточным подсчётам Петербург снова первый. На втором месте Москва, где за последние 24 часа зарегистрировали 13 смертей. На третьем — Пермский край, где скончались ещё девять человек. Всего в список попало 169 летальных исходов в 47 регионах, Ленинградской области среди них нет.

За весь период пандемии в России выявлено 828 900 заболевших коронавирусом. Более 620 тысяч выздоровели, 13 673 человека скончались.

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Комментарии (2)

Айлбибэк Асталавистович
Оке. Умерли 28.07.20 ещё 23 человека. Так а кто эти люди - возраст, пол, работающий/пенсионер? Где и как заразились ковидом? Толку то от голой статистики?... А то едешь в общественном транспорте, особенно в метро, а маски как не одевали большинство пассажиров, так и не одевают... Контролёры при входе в вестибюль станции "кладут на всё с прибором"... М.б. более подробная статистика вправит мозги населению...
Wuhan Proletarian
Уверенно вернулись на первое место по ковидным жмурам.
За прошедшие сутки число, отошедших в лучшие миры, граждан славного города Питера столько же, как в Москве, Московской, Нижегородской и Свердловской областях вместе взятых.
Однако, однако.
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