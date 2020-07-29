«Я не прощаюсь — я говорю до свидания». Шатов ушёл из «Зенита»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов покинул команду. Как сообщает в среду, 29 июля, официальный сайт сине-бело-голубых, у игрока закончился контракт.

«Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.

Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом — и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.