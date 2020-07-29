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29.07.2020 10:45
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«Я не прощаюсь — я говорю до свидания». Шатов ушёл из «Зенита»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов покинул команду. Как сообщает в среду, 29 июля, официальный сайт сине-бело-голубых, у игрока закончился контракт.

«Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.

Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом — и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.

Всем до скорой встречи, увидимся на футбольных полях! Я не прощаюсь — я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом», — заявил Шатов.

Олег Шатов в 2013-м присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых Шатов провел 202 матча, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее «Зенит» покинул Игорь Смольников.

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Комментарии (3)

f0ntan
Куда перешел? В Сочи? Кто вместо полузащитника Шатова? Полузащитник Черышев из Валенсии7
perrkele_sattana
понимаю, что про ублюдка. Это хто?
Про какую мразь меня "информируют" ?
W Bons
да-да , отбывал номер за такие бабосы а отданный в аренду умирал против Зенита
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