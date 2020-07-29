Вакцина центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот уже 15 августа

Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может стать доступной уже 15 августа. Сейчас препарат проходит экспертизу.



Предполагаемая дата регистрации вакцины — 10–12 августа, пишет 29 июля «Доктор Питер» со ссылкой на источник «Интерфакса». Сейчас препарат проверяют в Научном центре экспертизы средств медицинского применения. Несколько дней потребуется для проверки в Росздравнадзоре, а уже 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот.

