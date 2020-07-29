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29.07.2020 11:10
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Вакцина центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот уже 15 августа

Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может стать доступной уже 15 августа. Сейчас препарат проходит экспертизу.

Предполагаемая дата регистрации вакцины — 10–12 августа, пишет 29 июля «Доктор Питер» со ссылкой на источник «Интерфакса». Сейчас препарат проверяют в Научном центре экспертизы средств медицинского применения. Несколько дней потребуется для проверки в Росздравнадзоре, а уже 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже сравнил выпуск вакцины с запуском СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. «Россия будет в этом первой», — пообещал Дмитриев. РФПИ является инвестором Центра имени Гамалеи.

Власти страны заявили, что планируют запустить производство препарата в конце лета — начале осени 2020 года. В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что массовая вакцинация начнётся не раньше следующего года.

Центр имени Гамалеи разработал жидкую и лиофилизированную формы вакцины. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и в Главном военном госпитале имени академика Бурденко.

«Фонтанка» подробно писала, как Центром Гамалеи готовится одна из российских вакцин от COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.

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Комментарии (1)

alchena
где уж там первой, смешно, если уж вакцинироваться, то только импортной вакциной (американской) хоть какая то гарантия действительно безопасности.
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