Вакцина центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот уже 15 августа
Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может стать доступной уже 15 августа. Сейчас препарат проходит экспертизу.
Предполагаемая дата регистрации вакцины — 10–12 августа, пишет 29 июля «Доктор Питер» со ссылкой на источник «Интерфакса». Сейчас препарат проверяют в Научном центре экспертизы средств медицинского применения. Несколько дней потребуется для проверки в Росздравнадзоре, а уже 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже сравнил выпуск вакцины с запуском СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. «Россия будет в этом первой», — пообещал Дмитриев. РФПИ является инвестором Центра имени Гамалеи.
Власти страны заявили, что планируют запустить производство препарата в конце лета — начале осени 2020 года. В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщили, что массовая вакцинация начнётся не раньше следующего года.
Центр имени Гамалеи разработал жидкую и лиофилизированную формы вакцины. Клинические исследования проходили в клинике Сеченовского университета и в Главном военном госпитале имени академика Бурденко.
«Фонтанка» подробно писала, как Центром Гамалеи готовится одна из российских вакцин от COVID-19 и почему она может оказаться не лучшим решением.