У петербургской предпринимательницы исчез Mercedes-Benz, арестованный по делу о наркотиках

Хозяйка автобизнеса обнаружила, что её автомобили разъезжаются в неизвестном направлении, несмотря на то, что находятся под арестом. С начала года она потеряла прицеп, а теперь недосчиталась побитого «Мерседеса».



Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, накануне в отдел полиции обратилась 41-летняя владелица компании, которая занимается грузоперевозками и ремонтом автомобилей, с заявлением о пропаже машины. Семилетний «Мерседес-Бенц» исчез со стоянки на Энергетиков, 55, в марте, однако сообщить об этом раньше женщине помешала пандемия и, вероятно, невысокая востребованность автомобиля.