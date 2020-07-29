У петербургской предпринимательницы исчез Mercedes-Benz, арестованный по делу о наркотиках
Хозяйка автобизнеса обнаружила, что её автомобили разъезжаются в неизвестном направлении, несмотря на то, что находятся под арестом. С начала года она потеряла прицеп, а теперь недосчиталась побитого «Мерседеса».
Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, накануне в отдел полиции обратилась 41-летняя владелица компании, которая занимается грузоперевозками и ремонтом автомобилей, с заявлением о пропаже машины. Семилетний «Мерседес-Бенц» исчез со стоянки на Энергетиков, 55, в марте, однако сообщить об этом раньше женщине помешала пандемия и, вероятно, невысокая востребованность автомобиля.
«Мерседес» был не на ходу и нуждался в ремонте после аварии, страховка на него не оформлялась. Машина досталась заявительнице вместе с компанией после развода с мужем в 2016 году. Через год бывший супруг попал под следствие, а автопарк фирмы — под арест. Последние полтора года автомобиль простаивал на проспекте Энергетиков.
«Фонтанка» рассказывала, что вместе с грузовиками фирмы у бизнесмена Романа Зайцева арестовали парк автомобилей премиум-класса и вертолёт. Внимание УФСБ и СК он привлёк аналогом лаборатории из сериала «Во все тяжкие» и уголовным делом о сбыте наркотиков в особо крупном размере. По словам его бывшей супруги, документы на «Мерседес» по-прежнему хранятся в Следственном комитете. В полиции приняли заявление и припомнили, что в этом году предпринимательница уже сообщала о пропавшем с Энергетиков прицепе.