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29.07.2020 10:36
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У петербургской предпринимательницы исчез Mercedes-Benz, арестованный по делу о наркотиках

Хозяйка автобизнеса обнаружила, что её автомобили разъезжаются в неизвестном направлении, несмотря на то, что находятся под арестом. С начала года она потеряла прицеп, а теперь недосчиталась побитого «Мерседеса».

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, накануне в отдел полиции обратилась 41-летняя владелица компании, которая занимается грузоперевозками и ремонтом автомобилей, с заявлением о пропаже машины. Семилетний «Мерседес-Бенц» исчез со стоянки на Энергетиков, 55, в марте, однако сообщить об этом раньше женщине помешала пандемия и, вероятно, невысокая востребованность автомобиля.

«Мерседес» был не на ходу и нуждался в ремонте после аварии, страховка на него не оформлялась. Машина досталась заявительнице вместе с компанией после развода с мужем в 2016 году. Через год бывший супруг попал под следствие, а автопарк фирмы — под арест. Последние полтора года автомобиль простаивал на проспекте Энергетиков.

«Фонтанка» рассказывала, что вместе с грузовиками фирмы у бизнесмена Романа Зайцева арестовали парк автомобилей премиум-класса и вертолёт. Внимание УФСБ и СК он привлёк аналогом лаборатории из сериала «Во все тяжкие» и уголовным делом о сбыте наркотиков в особо крупном размере. По словам его бывшей супруги, документы на «Мерседес» по-прежнему хранятся в Следственном комитете. В полиции приняли заявление и припомнили, что в этом году предпринимательница уже сообщала о пропавшем с Энергетиков прицепе.

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Комментарии (2)

zlopopik
постепенно слово бизнесмен приобретет ругательный смысл, как и должно быть.
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