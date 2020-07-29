В Петербург вернется Spar с приставкой euro. Магазин в «Пассаже» откроет нижегородский ретейлер

Нижегородский ретейлер «СПАР Миддл Волга», развивающий по франшизе сеть Spar, откроет супермаркет в ТД «Пассаж» на Невском проспекте в Петербурге. Об этом 29 июля сообщил Knight Frank St Petersburg, выступивший брокером сделки.



«СПАР Миддл Волга» открыл первый магазин в Нижнем Новгороде в 2011 году, сейчас у компании 196 супермаркетов различных форматов в 11 регионах России.

В «Пассаже» появится точка в формате Eurospar — большого супермаркета для семейных покупок площадью 2700 кв. м. В магазине будет собственная пекарня и кондитерская, а также обеденная зона для покупателей.