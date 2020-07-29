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29.07.2020 10:28
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В Петербург вернется Spar с приставкой euro. Магазин в «Пассаже» откроет нижегородский ретейлер

Нижегородский ретейлер «СПАР Миддл Волга», развивающий по франшизе сеть Spar, откроет супермаркет в ТД «Пассаж» на Невском проспекте в Петербурге. Об этом 29 июля сообщил Knight Frank St Petersburg, выступивший брокером сделки.

«СПАР Миддл Волга» открыл первый магазин в Нижнем Новгороде в 2011 году, сейчас у компании 196 супермаркетов различных форматов в 11 регионах России.

В «Пассаже» появится точка в формате Eurospar — большого супермаркета для семейных покупок площадью 2700 кв. м. В магазине будет собственная пекарня и кондитерская, а также обеденная зона для покупателей.

Ранее на этом месте работал супермаркет петербургский сети «Лэнд», но закрыл точки из-за снижения трафика во время пандемии. Также компания избавилась от магазинов во «Владимирском пассаже» и «Невском центре», где работала под брендрм «Стокманн». В последнем на смену придет «Азбука вкуса».

Бренд Spar в Петербурге изначально развивал петербургский ретейлер «Интерторг», но в начале 2020 года покинул рынок из-за долгов.

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Комментарии (1)

Piter Pen
Зачем он там нужен? Место для входа на локальный рынок выбрали странное..
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