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29.07.2020 10:22
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Евро на бирже опустился ниже 85 рублей

Рубль укрепился на открытии торгов 29 июля.

Европейская валюта на торгах 29 июля потеряла 10 копеек, упав в 10:12 до 84,99 рубля. Накануне евро перевалил за 85 рублей впервые с апреля.

Доллар, в свою очередь, потерял 34 копейки, опустившись до 72,3 рубля.

Нефть марки Brent торгуется за 43,5 доллара за баррель.

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