Очевидцы сняли на видео, как «Ларгус» отправил такси на тротуар. В ДТП с другим такси пострадал мотоциклист
Две аварии с участием такси случились утром 29 июля в Санкт-Петербурге на Выборгской стороне. Одна – серьёзная.
На пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Александра Матросова столкнулись машина сервиса «Ситимобил» и мотоциклист, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Мотосолидарности», предварительно, таксист вину не отрицает. Мотоциклист госпитализирован.
На Кондратьевском проспекте водитель «Лады Ларгуса» выезжал налево с улицы Васенко и не уступил машине «Яндекс.Такси», рассказывают в «ДТП и ЧП». От удара «Ларгус» отлетел в «КИА», а такси – на тротуар, где сбил опору дорожного знака и чудом не задел пешехода.
Аварию зафиксировали видеорегистраторы двух автомобилистов.
Видео из vk.com/spb_today