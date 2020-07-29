FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +17
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
29.07.2020 10:32
2
Печать

Очевидцы сняли на видео, как «Ларгус» отправил такси на тротуар. В ДТП с другим такси пострадал мотоциклист

Две аварии с участием такси случились утром 29 июля в Санкт-Петербурге на Выборгской стороне. Одна – серьёзная.

На пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Александра Матросова столкнулись машина сервиса «Ситимобил» и мотоциклист, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Мотосолидарности», предварительно, таксист вину не отрицает. Мотоциклист госпитализирован.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На Кондратьевском проспекте водитель «Лады Ларгуса» выезжал налево с улицы Васенко и не уступил машине «Яндекс.Такси», рассказывают в «ДТП и ЧП». От удара «Ларгус» отлетел в «КИА», а такси – на тротуар, где сбил опору дорожного знака и чудом не задел пешехода.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Аварию зафиксировали видеорегистраторы двух автомобилистов.

Видео из vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Swift_5e4d8a276f5e8
....пока армянскую шайку что в Яндексе, что в Ситимобил не призовут к ответу за их беспределы .....сфера такси ( да и каршеринга) будет криминальна и очень опасна.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний