Американская компания Virgin Galactic, которая собирается организовывать коммерческие полёты в космос, продемонстрировала интерьеры своего корабля VSS Unity.



Как пишет 29 июля РБК со ссылкой на сайт компании, в кабине есть 12 иллюминаторов, чтобы любоваться открывающимися видами. Автоматическое освещение кабины синхронизировано с фазами полёта. 16 камер, установленных на борту, будут снимать туристов на фото и видео, чтобы те сразу по прибытии смогли выложить уникальные кадры в сосцети.



Пассажирские кресла сконструированы как для состояния перегрузки, так и для невесомости. По данным издания TechCrunch, они созданы из углеродного волокна и алюминия. При проектировании учитываются индивидуальные особенностей людей, например в подголовниках есть углубления для волос, собранных в хвост. Ремни безопасности после размыкания втягиваются в кресло, чтобы во время невесомости не цепляться за них. Каждое кресло оборудовано отдельным экраном.

