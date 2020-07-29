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29.07.2020 09:36
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Сидя дома, пофантазируйте, как бы вы летели на Марс. Представлен интерьер корабля для коммерческих полётов

Фото: virgingalactic.com

Американская компания Virgin Galactic, которая собирается организовывать коммерческие полёты в космос, продемонстрировала интерьеры своего корабля VSS Unity.

Как пишет 29 июля РБК со ссылкой на сайт компании, в кабине есть 12 иллюминаторов, чтобы любоваться открывающимися видами. Автоматическое освещение кабины синхронизировано с фазами полёта. 16 камер, установленных на борту, будут снимать туристов на фото и видео, чтобы те сразу по прибытии смогли выложить уникальные кадры в сосцети.

Пассажирские кресла сконструированы как для состояния перегрузки, так и для невесомости. По данным издания TechCrunch, они созданы из углеродного волокна и алюминия. При проектировании учитываются индивидуальные особенностей людей, например в подголовниках есть углубления для волос, собранных в хвост. Ремни безопасности после размыкания втягиваются в кресло, чтобы во время невесомости не цепляться за них. Каждое кресло оборудовано отдельным экраном.

Фото: virgingalactic.com
Фото: virgingalactic.com
Фото: virgingalactic.com
Фото: virgingalactic.com
Фото: virgingalactic.com

Компания Virgin Galactic основана в 2004 году. В феврале 2019 года она впервые отправила самолёт-носитель, в котором был пассажир, к границам космоса. Уже известна цена билета на суборбитальные полёты компании — 250 тысяч долларов.

Фото: virgingalactic.com

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Комментарии (4)

-4°
И гальюн, небось, еще платным сделают
Агроном аэродрома
Шляпа. Почему кресла так далеко друг от друга?! Пусть у Чемизова купят патент на стоячие авиакресла. Ибо, большая заполняемость салона - залог успеха любой транспортной компании.
krasnonosov
А из кабины будут орать: "Передаем за проезд"?
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