«Потерпите до сентября 2021 года». Дегтярев заявил, что ситуация с митингами в Хабаровске «вселяет осторожный оптимизм»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал недовольных его назначением жителей потерпеть до новых выборов. По его словам, ситуация с несанкционированными митингами, которые продолжаются более двух недель, «вселяет осторожный оптимизм».
«Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм», — рассказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
Говоря о своем назначении, врио отметил, что это было неожиданным. «География назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии», — поделился Дегтярев и добавил, что он приехал в регион «исключительно из-за ситуации с Сергеем Фургалом».
Врио губернатора также добавил, что на настроениях митингующих «паразитируют приезжие организованные провокаторы», а накануне рассказал, что полиция изъяла у участников несанкционированных акций несколько ножей и даже топор.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.