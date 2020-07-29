«Потерпите до сентября 2021 года». Дегтярев заявил, что ситуация с митингами в Хабаровске «вселяет осторожный оптимизм»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал недовольных его назначением жителей потерпеть до новых выборов. По его словам, ситуация с несанкционированными митингами, которые продолжаются более двух недель, «вселяет осторожный оптимизм».

«Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм», — рассказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

