Регистратор американского тягача снял, как на «Скандинавии» ему в лоб вылетает «Поло»
Выезд на встречную полосу на трассе «Скандинавия» привёл к ДТП, к счастью, без тяжёлых последствий.
Как сообщают 29 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вчера около 18 часов у развязки на Рощино столкнулись красный тягач Freightliner и белый Volkswagen Polo. Водитель «Фольксвагена», предположительно пожилой мужчина, не справился с управлением и ударил большегруз по касательной, считает очевидец. И добавляет: «Все живы».
Момент удара зафиксировал видеорегистратор «американца». Дата и время на записи сбиты. Повреждения у легковушки довольно сильные, а у большегруза небольшие, самое заметное на первый взгляд — разбитая фара.
Автомобилисты в комментариях отмечают, что дорожное движение осложняла непогода: из-за дождя по асфальту носило. Возможно, водителя «Поло» также занесло.