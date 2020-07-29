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29.07.2020 09:18
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Регистратор американского тягача снял, как на «Скандинавии» ему в лоб вылетает «Поло»

Выезд на встречную полосу на трассе «Скандинавия» привёл к ДТП, к счастью, без тяжёлых последствий.

Как сообщают 29 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вчера около 18 часов у развязки на Рощино столкнулись красный тягач Freightliner и белый Volkswagen Polo. Водитель «Фольксвагена», предположительно пожилой мужчина, не справился с управлением и ударил большегруз по касательной, считает очевидец. И добавляет: «Все живы».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Момент удара зафиксировал видеорегистратор «американца». Дата и время на записи сбиты. Повреждения у легковушки довольно сильные, а у большегруза небольшие, самое заметное на первый взгляд — разбитая фара.

Автомобилисты в комментариях отмечают, что дорожное движение осложняла непогода: из-за дождя по асфальту носило. Возможно, водителя «Поло» также занесло.

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Комментарии (8)

zlopopik
Знакомый стиль некрофильских заголовков Фонтанки.
***_555
Повезло придурку на полуседане. А мог бы и убить кого-нибудь.
gorbokonik
обгонял, нарушал)
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